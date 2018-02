Bargeld und Schmuck erbeutet

Bargeld und Schmuck erbeuteten bislang unbekannte Täter, nachdem sie am Samstagabend über ein Fenster in ein Einfamilienhaus am nördlichen Ortsrand von Ludwigschorgast eingedrungen waren.

In der Zeit von 18.15 bis 20 Uhr warfen die Täter ein Fenster des frei stehenden Hauses in der Straße "Hinterer Bühl" ein und gelangten so in den Wohnbereich. Dort durchwühlten sie alle Behältnisse und kamen so zu Bargeld und Schmuck, dessen Wert die Polizei mit einem mittleren dreistelligen Eurobetrag beziffert. Die Ganoven flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung und hinterließen einen Schaden von etwa 250 Euro.



Bei Nachbarhaus erfolglos

Bei der Befragung der Anwohner stellten die Polizisten einen weiteren versuchten Einbruch in das Nachbargebäude fest. Dort war es den Tätern jedoch nicht gelungen, in das Haus einzudringen.

Beamte der Kriminalpolizei Bayreuth haben die Ermittlungen übernommen und bitten unter der Nummer 0921/5060 um sachdienliche Hinweise. PI