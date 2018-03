Banker mit Gemeinsinn

Hans Jungkunz, ein in mehreren Vereinen in Rothenkirchen ehrenamtlich engagierter Bürger, feierte seinen 80. Geburtstag bei guter Gesundheit. Groß war die Zahl der Gratulanten die dem beliebten Jubilar ihre Wertschätzung ausdrückten.

Hans Jungkunz erblickte am 20. März 1938 in Teuschnitz als Sonntagskind das Licht der Welt. Mit viel Fleiß und beispielhaftem Einsatz arbeitete er sich vom Lehrling als Großhandelskaufmann in der Raiffeisenbank schließlich zum Bankdirektor hoch.

In seiner 45-jährigen Banktätigkeit erlebte er 1972 die Fusion der Raiffeisenbanken Teuschnitz-Reichenbach und Tettau mit Rothenkirchen und wurde 1989 zum 1. Vorstand ernannt. In den 1990er Jahren erfolgte die Fusion mit der Volksbank Ludwigsstadt zur Raiffeisen Volksbank Ludwigsstadt-Pressig und Jungkunz war hier 2. Vorstand.

Nach über 45 Jahren Tätigkeit in der Bank ging er 1998 in den verdienten Ruhestand. Trotz des beruflichen Aufstiegs war ihm sein Familienleben mit Ehefrau Gisela immer wichtig. Sie schlossen 1968 den Bund der Ehe. Den Eheleuten wurden zwei Kinder geschenkt, und zwar Tochter Heike und Sohn Matthias. Beide Kinder sind verheiratet, und zur Familie gehören heute auch vier Enkelsöhne. "Die sind mein ganzer Stolz", sagt der Opa mit strahlendem Blick. Während Tochter Heike mit ihrer Familie in den USA lebt, hat Sohn Matthias in München eine Familie gegründet. Trotz der Entfernung besucht man sich öfters.

Der gebürtige Teuschnitzer lebte sich nach der Heirat in Rothenkirchen schnell ein und stellte sein Können und Wissen auch in den Dienst zahlreicher Vereine. Insbesondere lag und liegt ihm noch heute die Schützengesellschaft am Herzen, bei der er 16 Jahre als Schriftführer, später als Kassenprüfer und Ausschussmitglied fungierte. Aufgrund seiner Verdienste um die SG wurde er im Jahre 2008 zum Ehrenmitglied ernannt. Bei der Faschingsgesellschaft ist er im Jahr 1981 Gründungsmitglied gewesen und wirkte im Elferrat mit, bis 2002 war er bei der Ruotnkernge Fousanocht aktiv. Darüber hinaus ist er noch in zehn weiteren örtlichen Vereinen treues Mitglied. Elf Jahre war Hans Jungkunz für den Kindergarten St. Franziskus ehrenamtlich Verwalter der Beitragsüberwachung, erstellte Statistiken und die Jahresrechnungen.

Dritter Bürgermeister Klaus Dressel dankte dem Geburtstagsjubilar für sein beispielhaftes ehrenamtliches Engagement in der Gemeinde. Dressel gratulierte auch im Namen des Schwimm- und Sportvereins im Markt Pressig. Zahlreiche weitere Gratulanten aus Vereinen und Verbänden schlossen sich an und wünschten Hans Jungkunz noch viele schöne Jahre bei guter Gesundheit. eh