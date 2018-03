Bank punktet bei den kleinsten Kunden

Ab sofort können die Kinder der Kindergärten des Geschäftsgebietes der Raiffeisenbank Seebachgrund selbst ans Lenkrad. Die Nachwuchsfahrer können aufgrund der Spende von Juniorcars durch die Raiffeisenbank ab sofort die "Freiheit auf vier Rädern" genießen. Die Förderung von Kindern liege der Bank sehr am Herzen. Daher habe man sich entschlossen, die Kindergärten des Geschäftsgebietes mit einer Spende von 16 VRmobil-Juniorcars im Gesamtwert von 1600 Euro zu unterstützen, so Vorstand Horst Amon.

Die Vertreter der Kindergärten kamen denn auch gerne zur Spendenübergabe, noch mehr Spaß hatten sichtlich die Kinder beim Ausprobieren der kleinen Fahrzeuge. Abgesehen vom Spaßfaktor seien die Kleinfahrzeuge auch optimale Trainingsgeräte für die Motorik und förderten die Bewegung, erklärte die Jugendmarktleiterin Isabell Oed. Die Kindergartenleiterinnen bedankten sich herzlich für die Juniorcars.

"Das Geld für die VRmobil Juniorcars stammt aus den Reinerträgen der VR-Gewinnspargemeinschaft", so Raiffeisenbank-Vorstand Amon, der das Prinzip des Gewinnsparens erklärt: "Von den eingesetzten fünf Euro pro Los werden vier Euro gespart, ein Euro geht als Einsatz in die Lotterie der Gewinnspargemeinschaft. Zusätzlich zu den Gewinnen und Sparsummen fallen Reinerträge an, die wiederum für gemeinnützige und kulturelle Zwecke ausgeschüttet werden, so wie hier für die Kindergärten im Geschäftsgebiet." red