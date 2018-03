Bananenmilch und Kräuterquark

"Wer von euch hilft denn zuhause schon beim Kochen mit?", fragt Martina Edelmann, Diätassistentin in der Luitpoldklinik Heiligenfeld bei ihrem ersten Kochkurs für Kleinkinder und Eltern. Prompt folgen begeisterte "Ich-Ich"-Rufe aus dem kleinen Kreis der Kinder, die schon so früh wie möglich bewusst an eine ausgewogene und gesunde Ernährung herangeführt werden sollen.

Initiator dieses Kochkurses war das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bad Neustadt a. d. Saale. Genauer gesagt eigentlich Barbara Hein, die am Amt für den Bereich "Ernährung" verantwortlich zeichnet und sich um das Netzwerk "Junge Eltern / Familien" federführend kümmert.



Intensive Vorbereitung

Dieses Netzwerk mit Kindern bis zu drei Jahren setzt bereits im Säuglingsalter an, und hilft unter anderem dabei, Kochkurse wie diesen in der Lehrküche der Luitpoldklinik Heiligenfeld zu unterstützen.

Mit viel Herzblut hat sich Martina Edelmann bereits bei der Vorbereitung ins Zeug gelegt. Rezepte für Bananenmilch, Paprikasuppe, Möhren-Käse-Waffeln, Kräuterquark, Ofenkartoffeln, Müsli-Joghurt und Haferflockenkekse gestaltete sie kindgerecht.

Letzteres beispielsweise mit dem Krümelmonster aus der Sesamstraße. Aber auch Kochmützen aus Papier, die die Kinder selbst bemalen durften, sorgten bei den Kleinsten für große Begeisterung. Für noch mehr Freude sorgte jedoch die wunderschöne Urkunde, die allen "Nachwuchs-Köchen" nach dem Kurs zur Erinnerung überreicht wurden. red