Bambergerinnen mutig, als es darauf ankam

In der Regionalliga Südost der Volleyballerinnen hat die VG Bamberg ihre Stärke wieder unter Beweis gestellt. Sie gewann in der Halle am Georgendamm mit 3:1 gegen den SV Esting.

Die Gäste aus dem Münchner Westen präsentierten sich wie erwartet: Oft erschien es schlichtweg unmöglich, den Ball irgendwo in ihrem Feld auf den Boden zu bringen. So waren die Ballwechsel hart umkämpft und forderten die Geduld der Bambergerinnen heraus. Nach 96 Minuten Spielzeit aber war der Kampfgeist der Esting Elephants gebrochen, und die volley.ballarinas triumphierten zum wiederholten Male über die Oberbayerinnen.

Die Gästedamen verschliefen den Start, so dass es nach einer Aufschlagserie von Leni Krön, die mit diesem Element immer wieder direkte Punkte sammelte, gleich zu einer 6:0-Führung kam. Die Gäste kämpften sich unter Führung ihrer Kapitänin Margot Benicke Punkt für Punkt wieder heran, so dass sich die Mannschaften ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten und beide Trainer gezwungen waren, immer wieder mit Auszeiten ins Geschehen einzugreifen und die Spielerinnen mit dem richtigen Input zurück auf das Feld in der Halle am Georgendamm zu schicken.

Besonders oft ging es hier bei den volley.ballarinas um Abwehr und Block gegen Margot Benicke, die ein hervorragendes Spiel ablieferte und die Heimmannschaft immer wieder mit ihren gut platzierten Angriffsschlägen vor eine beinahe unlösbare Aufgabe stellte. Im zweiten Satz behielt Esting die Oberhand von Anfang bis Ende. Kleinere Abstimmungsschwierigkeiten, Ungenauigkeit in der Annahme und im Zuspiel sowie Fehler im Angriff bescherten dem Gast den 25:19-Satzgewinn, der trotz personeller Veränderungen von den Bamberger Volleyballerinnen nicht verhindert werden konnte.

Im dritten Durchgang wollten es beide Mannschaften noch einmal wissen, und kein Team konnte sich absetzen. Am Ende siegten die in dieser entscheidenden Phase wohl einen Tick mutigeren Bambergerinnen mit zwei Punkten Vorsprung. Nun war der Widerstand der Elephants aus Esting gebrochen, und in nur 19 Minuten entschieden die Ballarinas den vierten Satz für sich (25:11) und holten den Sieg.

Insgesamt ist die Bamberger VG-Mannschaft zufrieden, hat sie doch bewiesen, dass sie auch konstant spielen kann und sich so mit drei wichtigen Punkten belohnte. Die volley.ballarinas rangieren in der Regionalliga Südost auf dem siebten Tabellenplatz mit direktem Anschluss an die Plätze 4 bis 6. Am nächsten Sonntag gilt es dann, gegen Erlangen nochmals drei Punkte zu holen, bevor die Mannschaft von Trainer Bekim Aliu wieder auswärts antreten muss. nd