Bamberger Studierende testen ihr Wissen

Mitglieder vom studentischen Verein Feki.de laden am Donnerstag, 16. November, zum Quiz "Quizzen mit (oder ohne) Wissen 2.0", ein. Vier Teams messen in spannenden Spielen und anhand kniffliger Fragen ihr Wissen und Können. Ziel ist es, ein neues Format in die Bamberger Hörsäle zu bringen und das Allgemeinwissen der Teilnehmer zu testen, teilen die Veranstalter mit. Der Eintritt zu dem Live-Quiz ist frei. Beginn ist um 19 Uhr im Marcus-Haus (M3). red