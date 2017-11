Bamberger gewinnen beim Angstgegner

Souveräne Siege der drei Schach-Mannschaften des SC Bamberg mit daraus resultierenden Spitzenpositionen in Landesliga, Oberfrankenliga und Kreisklasse waren das erfreuliche Ergebnis der jüngsten Begegnungen. Die erste Mannschaft konnte endlich beim Angstgegner Bindlach II die Punkte mit einem klaren 5:3 entführen, nachdem diese in den vergangenen Jahren stets von der Schippe gesprungen waren.

Mittag an Brett 6 spielte diesmal groß auf, zerlegte seinen Gegner sogar mit den schwarzen Steinen früh und trug sich als Erster in die Siegerliste ein. Nach zwischenzeitlichem Ausgleich durch Eröffnungspleite von Schmidt an Brett 4 nahm Krug an Brett 2 Revanche für die letztjährige Niederlage. Pribyl an Brett 1 schaffte wieder einmal einen Sieg gegen einen seiner Lieblingsgegner, so dass zur Zeitkontrolle eine 3:1-Führung Gutes verhieß. Zwei sichere Remis von Hümmer an Brett 2 und Plöhn an Brett 7 und ein zäh erarbeiteter Angriffssieg von Herrmann an Brett 8 sicherten den Sieg, während Krauseneck seinem unbequemem Gegner wie schon im Vorjahr den Punkt überlassen musste.

Noch besser machte es die zweite Mannschaft, die mit einem 6:2-Erfolg in Kirchenlamitz die Tabellenspitze der Bezirksoberliga eroberte. pk

Ergebnisse: Pribyl (2255) - Delitzsch (2164) 1:0, Hümmer (2119) - J. Pfadenhauer (2126) 0,5:0,5, Krug (2103) - Dalinger (2225) 1:0, Schmidt (2116) - Urytskyy (2050) 0:1, Krauseneck (2089) - Heimerdinger (2062) 0:1, Mittag (2083) - I. Rein (2009) 1:0, Plöhn (2045) - Tiller (2036) 0,5:0,5, Herrmann (2039) - Hassa (1938) 1:0