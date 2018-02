Bamberger Bier schmeckt auch in der französischen Partnerschaft Rodez

Zum zweiten Mal fand in der Bamberger Partnerstadt Rodez am vergangenen Wochenende der "Salon de la bière" statt. Erstmalig wurden dabei dem interessierten Rodezer Publikum neben verschiedenen Bieren örtlicher Brauereien auch ausgewählte Biere von acht Bamberger Brauereien offeriert.

Die Idee dazu hatte laut der Pressemitteilung aus dem Bamberger Rathaus der Rodezer Verein "La Mousse", der zusammen mit dem Partnerschaftskomitee der Stadt Rodez die Bamberger Brauereien einlud. Mit tatkräftiger Unterstützung des Ersten Vorsitzenden des Verbunds der Bamberger Brauer, Georg Wörner, und mit Unterstützung von Matthias Trum von der Brauerei Schlenkerla wurde eine Auswahl von verschiedenen Bamberger Bieren zusammengestellt, um die Geschmacksvielfalt des fränkischen Gerstensaftes möglichst vielfältig zu präsentieren.

Das Ehepaar Christian und Manuela Merz von der Brauerei Spezial und Stephan Michel vom Mahrs Bräu reisten dann auch persönlich nach Rodez, ebenso wie die zwei Biersommeliers Markus Raupach und Korbinian Kundmüller. Verstärkt wurde das Team von Christelle Babin, Mitarbeiterin der Brauerei Schlenkerla. Die Bamberger Bäckerei Loskarn ergänzte das Angebot mit frisch gebackenen Laugenbrezeln, die vor Ort reißenden Absatz fanden.



Geschmacksvielfalt überzeugt

Bürgermeister Christian Teyssedre empfing die Gruppe im Rodezer Rathaus und freute sich über die von Christian Merz überreichte Bierspezialität. Am Freitagnachmittag eröffnete er dann im Beisein mehrerer Kollegen des Rodezer Stadtrates die Biermesse und konnte sich bei einer Bierverkostung von der Geschmacksvielfalt der Bamberger Biere überzeugen.

Die Begegnung in Frankreich diente auch der Auffrischung der Städtefreundschaft zwischen Bamberg und Rodez. "Bei unserem Bamberger Bier, fränkischen Bratwürsten sowie leckeren Brezen bot sich vielen Gästen eine Möglichkeit, alte Bekannte zu treffen oder neue Verbindungen zu knüpfen", berichtet Brigitte Riegelbauer, bei der Stadt Bamberg zuständig für die Städtepartnerschaften. Gern gesehener Gast war auch der ehemalige Bürgermeister von Rodez, Marc Censi, der auch im Ruhestand die Freundschaft zu Bamberg weiterpflegt und seine herzlichsten Grüße übermitteln ließ. red