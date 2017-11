Bamberger Ärztin wollte nur helfen - und bezahlte in Auschwitz mit ihrem Leben

Sie war eine der ersten Frauen, die Medizin studierten, sie wurde von den Nationalsozialisten verfolgt und - sie war Bambergerin. Doch der Reihe nach: Selma Elisabeth Reichold wird am 11. Juni 1887 in Nürnberg in eine wohlhabende, großbürgerliche und jüdische Kaufmannsfamilie geboren. Nach ihrem medizinischen Staatsexamen, das sie 1913 in Erlangen ablegt, lässt sie sich als praktische Ärztin in Bamberg nieder. Als einzige Frau neben 36 männlichen Kollegen widmet sie sich vornehmlich der Behandlung von Kindern und Frauen. Als sie in Bamberg den Apotheker Konrad Graf heiratet, tritt sie zum katholischen Glauben über.

Das schützt sie 20 Jahre später jedoch nicht vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten. Zunächst wird Selma Elisabeth Reichold, die jetzt Graf heißt, im Rahmen des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums als Jüdin in der Ausübung ihres Berufes stark eingeschränkt. Viele ihrer Patientinnen bleiben - auch aus Angst vor Denunziationen - weg. Doch es soll noch schlimmer kommen. Viel schlimmer. Denn am 15. Juli 1938 wird Selma Graf verhaftet.



Sieben Jahre Zuchthaus

Die Anklage wirft ihr vor, in den vergangenen zehn Jahren "gewerbsmäßige Abtreibung" in etlichen Fällen durchgeführt zu haben. Die Ärztin wird vom Schwurgericht am Landgericht Bamberg verurteilt: "Wegen vier Verbrechen der gewerbsmäßigen Abtreibung, wegen zwölf Verbrechen und fünfzehn fortgesetzter Verbrechen der versuchten gewerbsmäßigen Abtreibung, ferner wegen zweier Vergehen und eines fortgesetzten Vergehens der Beihilfe zu versuchten Abtreibung zu sieben Jahren Zuchthaus und Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte, ebenfalls auf die Dauer von sieben Jahren (...)."

Belegbar ist heute, dass von 44 der im Prozess untersuchten Behandlungsfälle 38 in den Jahren vor 1933 lagen. Schwangerschaftsabbrüche stehen immer im Kontext der Zeit, in der sie verübt werden. Sowohl in der Weimarer Republik als auch im Dritten Reich hatten solche Maßnahmen andere Konsequenzen als heute. Mitte der 1920er Jahre erfolgte eine gerichtliche Verfolgung nur nach einer schweren Verletzung der Schwangeren oder deren Tod nach einer Abtreibung. Das Strafmaß fiel zumeist sehr gering aus.



Abtreibung unter Zwang

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 wendete sich das Blatt und Abtreibungen wurden systematisch als bevölkerungspolitisches Instrument eingesetzt. Der Schutz des ungeborenen Lebens stand hierbei nicht im Vordergrund. Als Mittel gegen die "Aufzucht von Erbkranken" oder "rassisch Minderwertigen", wie die Nationalsozialisten das nannten, wurde sie als eugenische Zwangsmaßnahme genutzt, was bedeutet, dass Ärzte gegen den Willen der Frauen und Mädchen Abtreibungen durchführten.

Im Gegensatz dazu wurde zum Schutz "arischer Kinder" und "der Lebenskraft des deutschen Volks" verschärft Kontrollen durchgeführt. Die Abtreibung von "erwünschtem Leben" versuchten die Nationalsozialisten mit allen Mitteln zu verhindern. Beratungsstellen, die über Verhütungsmittel aufklärten, wurden geschlossen und 1936 durch Sondererlass Himmlers die Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität und Abtreibung gegründet.

Der Prozess gegen Selma Graf wird laut der Aussage ihres Ehemanns Konrad Graf auf Intervention von Julius Streicher, dem Herausgeber der nationalsozialistischen Zeitung "Der Stürmer", nicht wie geplant aus Mangel an Beweisen eingestellt, sondern endet mit ihrer Verurteilung. Von 1939 bis 1942 ist sie im Zuchthaus Aichach inhaftiert und wird im Dezember 1942 ins KZ Auschwitz deportiert, wo sie nach Mitteilung der Gestapo Nürnberg am 31. Dezember 1942, angeblich an Grippe, verstirbt. Vor ihrem ehemaligen Wohnhaus erinnert in Bamberg, in der Franz-Ludwig-Straße 15 ein Stolperstein an diese ungewöhnliche Frau.