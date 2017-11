Bamberger 1306-Schützen gewinnen fünf deutsche Titel

Sehr erfolgreich waren die Schützen der Vormals Priviligierten Schützengesellschaft 1306 Bamberg bei den Titelkämpfen des Bundes Deutscher Schützen (BDS) in Phillipsburg. Insgesamt gingen fünf Titel nach Bamberg.

Michael Schoger sicherte sich in den Disziplinen Fallscheibe Selbstladeflinte, Fallscheibe Repetierflinte und Fallscheibe Doppelflinte gleich dreimal den Titel des deutschen Meisters. In der Disziplin Mehrdistanz Sportgewehr Selbstlader Kurzwaffenpatrone erreicht er die Vizemeisterschaft. In weiteren Disziplinen belegte er noch zwei vierte Ränge und einen sechsten Platz.



Geus gewinnt zwei Medaillen

Stefan Geus holte sich in der Disziplin Fallscheibe Pistole Kleinkaliber den Titel und verbuchte in verschiedenen Disziplinen noch einen dritten, drei vierte und einen achten Platz. Dieter Körber entschied in gewohnter Manier die Disziplin Präzision Lever Action Kleinkaliber für sich und holte den deutschen Titel. Mit dem 50 m Präzisions Lever Action Kurzwaffenpatronen Gewehr belegte er den dritten Platz.

Rudolf Reuss erreichte in der Freien Klasse Präzision 50 m 17 HMR die deutsche Vizemeisterschaft. Mit dem 100 m Jagdgewehr Präzision belegte er den vierten Platz und in der Zeitserie Rang sieben.

Mit der Pistole Kleinkaliber mit Optik Freie Klasse Präzision kam Jörg Brands auf den dritten Platz. Wilhelm Bilawski erreichte Rang 4 mit dem Speed Sportgewehr Kurzwaffenpatrone.



Magdalena Lang holt Bronze

Die beste Frau der 1306er Schützen war Magdalena Lang. Sowohl mit dem Jagdgewehr Präzision als auch mit dem 50 m Gewehr 17 HMR und dem 100 m Jagdgewehr Präzision sicherte sich den dritten Platz. Mit dem 50 m Gewehr 17 HMR bzw. dem 100 m Jagdgewhr über 6.4 mm gab es Rang 7 und 8. Kristina Eilers erreichte mit dem Speed Sportgewehr Selbstlader Kurzwaffenpatrone den fünften Platz. Insgesamt kamen die Schützen der 1306er 32 Mal unter die besten zehn. pr