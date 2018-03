Bald kostenfreier Internetzugang am Gemeinschaftshaus Oberleiterbach

mad



"Wir freuen uns, dass es geklappt hat. Schon bald wird es in Oberleiterbach am Gemeinschaftshaus kostenfreies Internet geben": Harald Hümmer, der Vorsitzende des Gartenbauvereins, dürfte so manchen Gast der Bürgerinformationsveranstaltung mit dieser Nachricht überrascht haben.Seit Februar 2017 hatten sich die Oberleiterbacher darum intensiv bemüht, nun wird der große Wunsch vieler Realität. Angela Hennemann, die Zweite Vorsitzende des Gartenbauvereins, war es, die sich in diesem Thema "festgebissen" hatte. Sie ließ nicht locker, lotete Möglichkeiten aus, suchte nach "Fördertöpfen" und ließ sich auch von Nachrichten nicht beirren, dass man nicht in den Genuss von Zuschüssen kommen würde. Stattdessen ergriff die Vereinsgemeinschaft die Eigeninitiative, modernisierte die Telefonanlage im Gemeinschaftshaus und konnte letztlich so auch die Marktgemeinde überzeugen."Wir wollen den kostenfreien, kabellosen Internetzugang künftig nicht nur im Gemeinschaftshaus anbieten, sondern möglichst auch auf dem angrenzenden Festplatz sowie im Bereich von Spielplatz und Feuerwehrhaus", formulierte Harald Hümmer die Vision. Der Test mit Signalverstärkern steht noch aus. Finanziell tragen das Projekt erwähnte Gemeinschaft der Vereine sowie die Gemeindeverwaltung. Die Installation der technischen Voraussetzungen erfolgt in Eigenleistung, dafür zeichnet Feuerwehrvorsitzender Philipp Kunzelmann verantwortlich. Internet braucht auch der Geschichtsfreund, der auf dem Historischen Dorfrundgang mit QR-Code (Start und Ziel ist am Gemeinschaftshaus) einen "Spaziergang durch die Geschichte" unternimmt.Markus Drossel und Philipp Kunzelmann haben das bayernweit beachtete Projekt mittlerweile um eine Art historische Schnitzeljagd ergänzt, die künftig Schulen, Vereinen und Jugendorganisationen zur Verfügung gestellt werden soll. Kostenfrei, versteht sich. Die Kurzversion eignet sich für Kinder im Grundschulalter, die Langversion ist für Jugendliche gedacht. Auf der Internetseite www.oberleiterbach.de findet der Interessent seit nunmehr etwas über einem Jahr alles Wissenswertes rund um das Dorfleben, das Bioenergiedorf an sich und natürlich auch über den historischen Dorfrundgang mit QR-Code. Sukzessive sollen auch die Seiten der einzelnen Vereine ausgebaut werden. Harald Hümmer ist stolz, dass der Ort dafür schon sehr viel Lob erhalten hat.