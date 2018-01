Bald gebührenfreies Parken für Car-Sharing möglich?

Ab dem 1. September haben Kommunen die Möglichkeit, Car-Sharing-Angebote attraktiver zu gestalten und gezielter zu fördern. Der neue Gesetzesbeschluss sieht vor, dass Kommunen künftig separate und gebührenfreie Parkflächen für Car-Sharing-Fahrzeuge im öffentlichen Raum zur Verfügung stellen können. Für die GAL wird nach eigener Mitteilung ein lang ersehnter Wunsch endlich realisierbar, die Stadträtinnen Ursula Sowa und Petra Friedrich stellten einen entsprechenden Antrag an die Stadtverwaltung.

Sowa sieht große Potenziale für die Verkehrswende in Bamberg. "Die Ausweisung gebührenfreier Stellplätze für Car-Sharing-Autos schafft weitere Anreize für eine Nutzung von Car-Sharing-Angeboten und wird für alle Bevölkerungsteile interessanter werden", so Sowa. Es müsse nun gemeinsam mit dem Verein "meiaudo" (ehemals Ökobil) ein Konzept für eine Verbesserung der jetzigen Situation erarbeitet werden, das auch beispielsweise eine gute Anbindung zu ÖPNV-Angeboten und Radabstellplätzen umfasst. Auf diese Weise könne man gezielt die Aufstockung des meiaudo-Fuhrparks mit Elektro-Autos und Hybrid-Fahrzeugen unterstützen.

"In der Kombination mit Fuß, Rad und/oder Bus ist das Angebot von meiaudo eine hervorragende Ergänzung", fügt GAL-Stadträtin Petra Friedrich hinzu. Friedrich ist selbst langjähriges Vereinsmitglied und erledigt nur unbedingt notwendige Fahrten mit dem Auto.

Das Teilen von Autos ist laut GAL besonders lohnenswert für gelegentliche Nutzer, die im Jahr zwischen 5000 bis 10 000 Kilometer mit dem Pkw fahren. red