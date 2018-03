Bald auch ein eigenes Auto?

Die Feuerwehr Hain blickte in der Hauptversammlung im Kulturhaus auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Nach der Inbetriebnahme einer neuen Bratwurstbude freut man sich in diesem Jahr auf den Neubau eines Feuerwehrhauses. Außerdem wurden langjährige Mitglieder und Aktive geehrt.

Stellvertretender Landrat Wolfgang Beiergrößlein und Kreisbrandrat Joachim Ranzenberger nahmen die staatlichen Ehrungen vor. Für 40-jährige Dienstzeit erhielt Georg Schuster das Ehrenzeichen in Gold mit Urkunde des Freistaats Bayern. Schuster ist seit 1996 Maschinist in Hain und war vorher in Gundesldorf engagiert.

Das Ehrenzeichen in Silber erhielten für 25 Jahre Dienstzeit Matthias Renne (seit 2004 Schriftführer), Marco Wagner (2004 bis 2014 Vertrauensmann und seit 2014 Zweiter Vorsitzender) und Peter Fischer (Kommandant seit 2016, davor stellvertretender Jugendwart).

"Die Aktiven einer Feuerwehr sind Allroundhelfer, sie beherrschen die technischen Geräte und verfügen über ein breites theoretisches Wissen über Feuerschutz und Brandbekämpfung", sagte Beiergrößlein. Wichtig sei auch die Jugendförderung.

Den Reigen der Berichte eröffnete Vorsitzender Erich Reis. Der Verein zählt ihm zufolge 83 Mitglieder, davon sind vier Jugendliche. Reis blickte auf das Kesselfleischessen, die Kirchweih und die Teilnahme am Volkstrauertag zurück. Sein Dank galt den fleißigen Helfern und vor allem Gerhard Kögel für die Unterstützung beim Bau der Bratwurstbude. In seinem Ausblick erwähnte der Vorsitzende das Kirchweihfest sowie das 350-jährige Bestehen der Dreifaltigkeitskirche Hain. Das neue Feuerwehrhaus solle bis zum Jahresende bezugsfertig sein.

Kommandant Peter Fischer informierte über einen Einsatz der 24 Aktiven und drei Jugendlichen. Zudem habe man 13 Übungen gehalten, an einer Großübung teilgenommen und verschiedene Lehrgänge und Fortbildungskurse sowie Feuerwehrfeste besucht. Für 2018 seien elf Übungen, diverse Fortbildungen und Lehrgängen geplant. Fischer ernannte Daniel Ultsch zum Feuerwehrmann.

Jugendwart Markus Renner hob die Teilnahme an 13 Übungen hervor. Auch gab er einen Rückblick auf die Planungen des Feuerwehrhauses.

Schriftführer Matthias Renner verlas das ausführliche Protokoll.

Einen erfreulichen Kassenbericht erstattete Markus Renner. Revisor Hilmar Müller bestätigte ihm eine tadellose Buchführung.

Bürgermeister Bernd Rebhan freute sich über die positiven Berichte einer aktiven und intakten Mannschaft. Er hob hervor, dass der Bau eines neuen Feuerwehrhauses unbedingt notwendig sei und lobte den Gemeinschaftsgeist.

Kreisbrandrat Joachim Ranzenberger lobte das gute Miteinander von Jung und Alt in der Feuerwehr Hain. Er meinte, nach dem neuen Gerätehaus würde er auch ein Feuerwehrauto befürworten. Hain sei die einzige Wehr im Markt Küps, die nur über einen Tragkraftspritzenanhänger verfüge.

Für langjährige Treue wurden folgende Mitglieder ausgezeichnet: Gerhard Michael, Gerhard Siegelin, Ehrenkommandant Herbert Kolb (alle 60 Jahre), Roland Bauer (50) sowie Hans Renner und Gerhard Ultsch (beide 40). Karl-Heinz Hofmann