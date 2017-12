Baiersdorf zeigt Moral

Der Baiersdorfer SV hat auch im dritten Spiel der Landesliga Nordost einen Sieg verpasst, aber Moral bewiesen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Luckner geriet in Selbitz zwei Mal in Rückstand, holte sich aber den zweiten Saisonpunkt.



SpVgg Selbitz -

Baiersdorfer SV 2:2

Nach einem Ballverlust bekam Kaan Gezer den Ball durch die Gasse und überlupfte BSV-Keeper Lukas Drummer (12.). Auf der anderen Seite war der Schlussmann chancenlos, als sich Nuyan Karsak das Leder 20 Meter vor dem Gehäuse zurechtlegte und den Freistoß zum Ausgleich in die Maschen schlenzte (22.). Die Baiersdorfer Drangphase bis zum Seitenwechsel wurde nicht belohnt.

Zehn Minuten nach Wiederanpfiff gelang der SpVgg mit einer Standardsituation die erneute Führung. Die Flanke aus dem Halbfeld köpfte Yannick Schuberth ein. Diesmal benötigten die Gäste noch weniger Zeit, um zurückzuschlagen. Einen berechtigten Handelfmeter verwandelte Timo Noppenberger zum letztlich gerechten Endstand (59.). rup

BSV: Drummer - Schwab, Grabert, Wurm, Zecho, Karsak (65. Pittel), Noppenberger, Kundt (83. Wondra), Zessinger (54. Schütz), Said, Hoffmann

SR: Scharf (Pressath) / Zus.: 316