Baiersdorf wird zum "Männerparadies"

Das "Männerparadies", die neueste Produktion der Theatergastspiele Fürth, steht in den Startlöchern. Am Samstag, 9. Dezember, um 20 Uhr ist die neueste Inszenierung von Thomas Rohmer auch in der Jahnkulturhalle in der Jahnstraße 11 in Baiersdorf zu sehen. Neben Hanno Friedrich (Star aus der Kultserie "Sechserpack") stehen Rhon Diels ("Alles was zählt"), Robert Speidel, Lukas Sauer ("Unter uns" und deutsches Kultmodel) und Thomas Rohmer auf der Bühne und präsentieren eine weihnachtliche Komödie. Karten für die Aufführung gibt es unter anderem online auf www.theatergastspiele-fuerth.de . red