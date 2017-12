Baiersdorf lädt zwei Tage zum Adventsmarkt ein

Am ersten Adventswochenende laden das Baiersdorfer Christkind, der CSU-Ortsverband Baiersdorf und viele Vereine und Institutionen zum 20. Adventsmarkt ein. Die bunte Einstimmung auf den Advent findet auf dem Kirchenplatz sowie im Rathaus und auf dem Rathausplatz statt.

Am Samstag, 2. Dezember, kann man den Adventsmarkt von 15.30 bis 20 Uhr besuchen. Offiziell wird der Markt um 16.30 Uhr vom Bürgermeister, der evangelischen Pfarrerin und den Auftritten der Stadtkapelle und der Kindergartenkinder eröffnet. Danach beschenkt das Baiersdorfer Christkind mit Unterstützung der Weihnachtsmänner vom Freundeskreis Baiersdorfer Kirchweih die Kinder.

Am Sonntag, 3. Dezember, ist der Adventsmarkt von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Die Baiersdorfer Chöre und Musikgruppen gestalten ein abwechslungsreiches musikalisches Programm. Die vielen bunten Stände auf dem Markt bieten ein erlesenes Angebot kulinarischer Köstlichkeiten an: selbst gemachte Konfitüren, Liköre, Punsch, Crepes, Waffeln und vieles mehr. Eine Besonderheit sind die bretonischen Spezialitäten, vor allem fangfrische Austern, die direkt aus der Partnerstadt in der Bretagne speziell für den Adventsmarkt angeliefert werden.



Stimmungsvolles Ambiente

In anderen Buden können Besucher traditionellen Weihnachtsschmuck, Handarbeiten, Glasschmuck, Töpferarbeiten und Basteleien erwerben. Im Rathaus finden die Krippenausstellung im Foyer und die Bilder- und Tonausstellung im Sitzungssaal statt. Dort haben auch Schmuck- und Bastelartikel-Verkäufer ihre Stände. Während der Marktzeiten lädt der Heimatverein Baiersdorf zum Besuch des neu renovierten Heimathauses "Kupfmüller" am Rathausplatz ein. Vor dem Haus kann die Waldkrippe bei einer Tasse Tee oder Glühwein bewundert werden. Die Modellbahnfreunde öffnen die Modelleisenbahn-Ausstellung in ihrem Domizil am Kirchenplatz 11. red