Am Sonntag, 8. Oktober, präsentiert sich die Bahn in ganz Bayern Schülern und jungen Menschen. Der DB-Infocontainer ist am Forchheimer Bahnhof von 11 bis 19 Uhr geöffnet. In Vorträgen (11 bis 16 Uhr) bietet die Deutsche Bahn Einblicke in den viergleisigen Ausbau des 13,6 Kilometer langen Bauabschnitts "Forchheim" beim Großprojekt VDE 8. red