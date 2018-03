Bänke und Tisch auf Abwgen

Die auf einem Parkplatz an der BA 16 zwischen Breitengüßbach und Zückshut aufgestellten zwei Bänke und einen Tisch entwendeten Unbekannte in der Nacht vom 13. auf den 14. März. Der Schaden liegt bei etwa 2000 Euro. Wer hat den Abtransport bemerkt und kann Hinweise an die Polizei unter Telefon 0951/9129-310 geben?