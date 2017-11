Bäckerlehrlinge gab es einst genug

Unser heutiges Bild zeigt die Bäcker- und Konditor-Lehrlinge 1948 in der Kulmbacher Berufsschule. Damals gab es in diesem Handwerk noch viele Auszubildende. Mit im Bild Alfred Seehuber (zweite Reihe, Dritter von rechts), der seine Ausbildung in der Bäckerei Engelhard in der Fischergasse absolvierte und uns die Aufnahme zugesandt hat. Alfred Seehuber hat anschließend in der Bäckerei Hans und Karl Herold in der Oberen Stadt gearbeitet, zum Schluss in der Bäckerei Heißinger in der Blaich, wo er auch den Meisterbrief machte. Schließlich war Seehuber noch 34 Jahre in der Bayerischen Rundschau beschäftigt. Foto: Alfred Seehuber