Badespaß und Erlebnis im Flughafen

Die Eltmanner Jugend war kürzlich mit dem Bürgermeister unterwegs. Zu einem Bade-Ausflug brachen insgesamt 46 Kinder und Jugendliche mit Bürgermeister Michael Ziegler (CSU) und elf weiteren Betreuern nach Stein ins Erlebnisbad "Palm Beach" auf. Dort erlebten sie gemeinsam unter anderem das Wellenbad und die große Wasserrutschen-Landschaft.

Zweimal im Jahr bietet der Eltmanner Bürgermeister den gemeinsamen Besuch eines Erlebnisbades für Kinder- und Jugendliche an. Die Teilnehmerzahlen, die immer zwischen 45 und 80 liegt, zeigt klar auf, wie die Stadt mitteilte, dass das Angebot den Kindern und Jugendlichen Spaß macht. Daher wird es gut angenommen und somit auch weiterhin im Jahreskalender fest eingeplant.



Erlebnisausflug

Zu einem vorher geheim gehaltenen Überraschungsziel führte ein Erlebnisausflug, zu dem sich insgesamt 72 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahren trafen. Mit Bürgermeister Ziegler und weiteren elf Betreuern fuhren sie in einem Doppelstockbus dem Ziel entgegen. Während der Busfahrt musste jeder anhand eines Bilderrätsels auf das Ziel des Ausfluges kommen. Die cleveren Kinder und Jugendlichen fanden schnell die Lösung, den Flughafen Nürnberg. Dort gab es zunächst ein Mittagessen im Terminal-90-Restaurant mit Blick auf das Vorfeld sowie die Start- und Landebahn. Nach dem Essen fanden auf Grund der vielen Teilnehmer zwei getrennte Flughafenführungen statt. Der Flughafenbus durfte mit ihnen neben dem Vorfeld auch die bereits beleuchtete Start- und Landebahn befahren. Die Kinder und Jugendlichen erfuhren zudem viel Wissenswertes über das Fliegen mit einem Flugzeug, die Kosten eines Jets, die Flughafenfeuerwehr, die wichtigen Sicherheitskontrollen am Flughafen, die anstrengende Arbeit eines Fluglotsen sowie die Waren und Güter, die in Nürnberg mit den Maschinen landen und starten. Zudem beantwortete der Flughafenführer fast alle Fragen, die den Kindern und Jugendlichen zum Thema "Flughafen" einfielen.

Bei einsetzender Dunkelheit fuhren dann alle nun top informierten Kinder und Jugendliche zurück nach Eltmann und kamen dort nach einem ereignisreichen Tag müde und dennoch gut gelaunt wieder an.

Die Stadt Eltmann wird auch im nächsten Jahr eine Erlebnisfahrt zu einem Überraschungsziel für Kinder- und Jugendliche anbieten.



Anstehende Aktionen

Am Freitag, 29. Dezember, wird eine Fahrt für Kinder und Jugendliche nach Zeil ins Capitol-Theater zu einem Kino-Erlebnis mit Popcorn angeboten. Genauere Hinweise werden im nächsten Mitteilungsblatt der Stadt Eltmann zu lesen sein.

Außerdem werden bereits in den nächsten Wochen alle Aktionen für Kinder- und Jugendliche für das kommende Jahr geplant. Es wird Anfang des Jahres den Flyer "Unser Jahr 2018 für Euch" geben, in dem Eltmann alle städtischen Aktionen für Kinder und Jugendliche aufführt. red