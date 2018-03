Bad Rodacher Angler sehen sich im Stich gelassen

Die Neuverpachtung der Rodach bestimmte die Jahresversammlung des Angelvereins Rodachtal 1998. Wie Erster Vorsitzender Siegfried Müller deutlich machte, lag der Stadtverwaltung ein Antrag über die Anpachtung der gesamten Rodach vor, die im Stadtgebiet auf drei Teilstrecken aufgeteilt ist.

Den Pächtern der Strecke Rossfeld-Rodach und Gauerstadt-Landesgrenze lagen Angebote vor, in den Angelverein aufgenommen zu werden. Dadurch wäre die ganze Rodach in einer Hand und wäre nach Vorschriften des Bayerischen Fischereigesetzes zu besetzen (Artenhilfsprogamm) und zu beangeln (Fangbeschränkung).

Der Pächter des Rossfelder Stückes wurde sich mit dem Angelverein einig und so wurde in der Februarsitzung des Stadtrats beschlossen, dieses Stück an den Angelverein nach Ablauf der Pacht zu vergeben. Als enttäuschend bezeichnete es Müller, dass auf diesen Vorschlag vonseiten der Gauerstadter Pächter nicht einmal geantwortet wurde. Umso mehr, als ein Schreiben von H. Speierl von der Fischerei-Fachberatung vorlag, das die Vorteile für die Verpachtung an den Verein aufzeigte. Leider habe sich der Stadtrat gegen eine Verpachtung an den Angelverein ausgesprochen. Es wurde nicht einmal ein Teilstück der Strecke Gauerstadt-Landesgrenze an den Verein abgegeben.

Wie der Vorsitzende deutlich machte, ist der Verein, der sehr gute Öffentlichkeitsarbeit leistet und sich für viele Belange der Stadt einsetzt, über Jahre hinaus blockiert, neue Mitglieder aufzunehmen.



Es bleibt beim Fischerfest

Gleichwohl wurde beschlossen, dass das diesjährige Fischerfest, da schon viele Vorarbeiten geleistet wurden, durchgeführt wird. Allerdings seien die Mitglieder wenig motiviert, sich weiterhin ehrenamtlich für die Stadt einzubringen (Patenschaften Kurpark und Waldbad, Fischerfest etc.), da es vonseiten des Stadtrates keine Anerkennung für diese Arbeit gebe. Man will sich daher nach neuen Möglichkeiten umsehen und sich dort einzubringen, wo der Schwerpunkt der Angelgewässer liegt - und das ist für die nächsten zehn Jahre leider nicht im Stadtgebiet Bad Rodach.

In die Vorstandschaft wurde als neuer Zweiter Vorsitzender Marko Römhild gewählt. Als Beisitzer schied Harry Schardt aus, für ihn rückte Markus Krempel nach. Für zehnjährige Mitgliedschaft wurde Natascha Luther geehrt.

Zur Vorbereitung der Feier zum 20-jährigen Bestehen des Vereins am 22. September wurde ein Vergnügungsausschuss gebildet. Nach der Sitzung war Ausgabe der Angelkarten. Sie waren bis auf einige Restkarten schnell vergriffen. red