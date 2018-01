Bad ohne Wasseranschluss?

Neben einem privaten Bauantrag, der das gemeindliche Einvernehmen erhielt, hatte sich der Bauausschuss auch mit einer etwas ungewöhnlichen Bauvoranfrage zu beschäftigen. Ein Bauwerber beabsichtigte den Neubau eines Wochenendhauses mit Werkstatt aus Seecontainern in der Andreas-Schmuck-Straße in Lettenreuth.

Für Bürgermeister Helmut Fischer (CSU) stellte sich die Frage, was ein Wochenendhaus ist. "Entweder ich bau ein Haus, oder ich bau kein Haus?", machte Bürgermeister Fischer deutlich. Allerdings sollte kein Anschluss an das öffentliche Wasser- und Abwassernetz erfolgen. Zumal beabsichtigt wurde, ein voll funktionsfähiges Badezimmer einzubauen. Wie der Rathauschef mitteilte, wollte der Bauwerber eine Drei-Kammer-Sickergrube auf seinem Grundstück bauen und das Wasser vom Nachbarn beziehen. Stellte sich die Frage, was aber wenn der Nachbar sein Haus verkauft und der Nachbesitzer plötzlich den Hahn zudreht? Letztlich wurde das Vorhaben mit der Begründung abgelehnt, dass in der Gemeinde Michelau ein Anschlusszwang an das Kanal- und Wassernetz besteht. "Der nächste verlangt den Bau einer Sommervilla", vermutete Bürgermeister Fischer.

Unter Tagesordnungspunkt zwei hatte sich der Bauausschuss mit einem Antrag der Firma Ströer Außenwerbung auf Errichtung einer zweiseitigen unbeleuchteten Großfläche für allgemeine Produktinformationen auf dem Grundstück Bahnhofstraße 22 zu beschäftigen. Bürgermeister Fischer nannte es bemerkenswert, das der Bauantrag weder vom Grundstückseigentümer noch von den Nachbarn unterschrieben worden war. Der Antrag wurde einstimmig abgelehnt, da das Gremium eine deutliche Ablenkung der Verkehrsteilnehmer befürchtete, da sich die Werbeanlage im Kurvenbereich befände. gvö