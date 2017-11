Babys und Kindern helfen

Der neue Direktor der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgischen Klinik des Universitätsklinikums Erlangen, Prof. Marco Kesting, will die Kiefer- und Gesichtsrekonstruktion nach Tumorerkrankungen und bei Fehlbildungen weiter ausbauen.

Der 45-Jährige, der dem langjährigen Leiter Prof. Friedrich Neukam nachfolgte, möchte sich in Kooperation mit Kollegen des Lippen-Kiefer-Gaumenspalten-Zentrums insbesondere um betroffene Babys und Kinder kümmern.

Die Lippen-Kiefer-Gaumenspalte (LKG) gehört zu den häufigsten angeborenen Fehlbildungen. "Es gibt hervorragende Behandlungsmethoden zur Korrektur, mit denen Ernährung, Sprache und Gehör so normalisiert werden können, dass eine ungestörte Entwicklung erreicht werden kann", sagt Prof. Kesting. Besonders stolz ist er auf eine von ihm mitentwickelte Operationstechnik zum Gaumenverschluss und auf ein Konzept zur Nasenkorrektur bei Babys. "Wenn diese Patienten das Kleinkindalter verlassen, sieht ihnen kaum jemand an, dass sie wegen einer LKG behandelt wurden."

Prof. Kesting möchte die Eltern nach einer vorgeburtlichen LKG-Diagnose zuversichtlich stimmen, dass eine umfassende Behandlung zum Wohle ihres Neugeborenen geboten wird. "Je früher der Kontakt zwischen dem LKG-Zentrum des Uni-Klinikums Erlangen und den betroffenen Eltern zustande kommt, desto besser kann die Therapie geplant und umgesetzt werden." red