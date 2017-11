Baby-Apfelbaumallee wächst weiter

Bereits zum zehnten Mal konnte der Obst- und Gartenbauverein Effelter eine Apfelbaumpflanzaktion für Neugeborene in Effelter durchführen. Mit den vier neuen Bäumen wurden seit 2007 insgesamt 29 Apfelbäumchen als Allee am Ortsausgang Richtung Lahm gepflanzt.



Land gepachtet

Erfreulicherweise konnte man von der Kirchenstiftung ein angrenzendes Stück Land pachten, so dass diese Maßnahme fortgeführt werden kann. Zur diesjährigen Pflanzaktion begrüßte der Vorsitzende Ottmar Löffler die Familien Angles, Appel, Schultheiß und Zipfel, sowie viele Dorfbewohner und die Kindergruppe des Gartenbauvereins, die für den Transport der Bäume zuständig war. Die Baby-Apfelbaumallee in Effelter, so Löffler, habe mittlerweile einen Bekanntheitsgrad über die Landkreisgrenzen hinaus. Die Bäume sollen den Kindern immer wieder verdeutlichen, dass ihre Wurzeln hier im Dorf Effelter liegen. Bei der Auswahl legte Löffler vor allem Wert auf alte Sorten, die robust sind, die dem rauen Klima trotzen, die erhaltenswert sind und auch noch viel besser schmecken als die Äpfel aus dem Supermarkt.



Pflanzschnitt

Nach einer kurzen Vorführung, wie ein richtiger Pflanzschnitt durchzuführen ist, setzten die Eltern die Bäume für ihre Kinder in die Erde. Emilia Schultheiß bekam die Sorte "Alter Gravensteiner". Ein Sommerapfel mit gutem Aroma und raumfüllendem Geruch. Für Toni Zipfel wurde ein "Wettringer Taubenapfel" gepflanzt. Dies ist ein schmackhafter Tafel- und Wirtschaftsapfel mit hohem Ertrag, der vor allem für Streuobstwiesen geeignet ist.

Josef Appel kann sich später mal an seinem "Boikenapfel" erfreuen, der sich hauptsächlich durch seine lange Haltbarkeit und Druckfestigkeit auszeichnet. Einen "Krügers Dickstiel" erhielt Elias Angles. Dies ist ein hochfeiner und von Kennern geschätzter Apfel mit hohem Ertrag. Aufgrund seiner unterschiedlichen Fruchtverfärbung wird er auch "Farbenschachtel" genannt. Nach der gelungenen Pflanzaktion stießen die Erwachsenen mit einem Apfelschnaps auf das Gedeihen der Bäumchen und der Babys an. red