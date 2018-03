Babkovic ist Spieler des Monats

Toller Erfolg für Michal Babkovic: Der Angreifer der Haßfurter Hawks wurde vom "Bayern-Hockey"-Fanforum mit 45 Prozent vor Pfaffenhofens Dillon Duprey und Robert "Bob" Wren (EHC Klostersee) zum "Spieler des Monats" Februar der Verzahnungsrunden C und D gewählt. Alleine in den sieben Partien im Februar erzielte der 29-jährige Angreifer 15 Tore und gab 13 Beihilfen. In allen 14 Begegnungen der gesamten Verzahnungsrunde traf er 22 Mal ins Schwarze (18 Vorlagen).



Babkovic bleibt in Haßfurt

Der im slowakischen Zvolen geborene Babkovic, der bei seinem Heimatverein auch alle Nachwuchsteams durchlief, war bereits in Frankreich, Finnland und den USA tätig. Umso mehr freut es die Haßfurter Verantwortlichen, dass er ebenso wie seine Topscorerkollegen Jakub Sramek, Daniel Hora und Jan Trübenekr, bereits seine Zusage für die kommende Saison bei den "Hakws" gegeben hat. rn