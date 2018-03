Babirat neuer Vorsitzender

Bei der Jahreshauptversammlung der "Interessengemeinschaft Modell und Vorbild Bamberg e. V." ließen Erste Vorsitzende Doris Semmler und Zweiter Vorsitzender Jürgen Neller das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren. Neben Besichtigungen von verschiedenen Modellbahnanlagen waren die wichtigsten Ereignisse die Präsentation des Vereins beim "Mitmachmarkt der Generationen" im Schloss Geyerswörth und die Durchführung eines Tages der offenen Tür am "Tag der Modelleisenbahn".

Bei den Neuwahlen wurden Jürgen Neller, Kassier Wolfgang Dauses, Schriftführerin Felicitas Neller und Kassenprüfer Wolfgang Müller in ihren Ämtern bestätigt. Neu gewählt wurden Erster Vorsitzender Christian Babirat und Materialwart Werner Stubenrauch. Nach anschließenden Besprechungen über geplante Vorhaben, wie zum Beispiel die Umgestaltung der vereinseigenen Modellbahnanlage in Modulbauweise, die Präsentation des Vereins im Jubiläumsjahr 2019 "175 Jahre Eisenbahn in Bamberg" sowie die weitere Ausarbeitung der Homepage, beendete Christian Babirat die Versammlung. red