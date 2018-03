B 303 halbseitig zu

Am Dienstag, 20. März, beginnen die Bauarbeiten des letzten Bauab-schnitts auf der B 303 zwischen Rütschenhausen und Schwemmelsbach. Die Straßenerneuerung auf der B 303 ist in der finalen Bauphase. Um nun die letzten Instandsetzungsarbeiten abzuschließen, finden bis voraussichtlich Ende Mai Bauarbeiten im Fahrbahnbereich zwischen Rütschenhausen und Schwemmelsbach statt. Der Verkehr wird währenddessen folgendermaßen geregelt: Die Bundesstraße wird ab dem Ortsende Rütschenhausen bis kurz hinter die Einmündung nach Greßthal gesperrt. Der Verkehr auf der Bundesstraße wird seitlich und einseitig, über den neu errichteten Radweg mit einer Ampelschaltung an der Baustelle vorbeigeführt. Die Umleitung nach Greßthal erfolgt für beide Fahrtrichtungen über die Staatsstraße 2433 nach Schwemmelsbach und die Kreisstraße SW 9 nach Greßthal. Die Anschlussstellen der A 7 sind weiterhin befahrbar. Die durch die Vollsperrung der Einmündung nach Greßthal betroffenen Bedarfsumleitungen werden ausgeschildert. red