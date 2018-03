Azubis werden Energie-Scouts

Zum sechsten Mal hat die IHK Würzburg-Schweinfurt die besten Projekte von Azubi-Energie-Scouts in Mainfranken ausgezeichnet. Energie-Scouts sind Auszubildende, die eine Qualifizierungsmaßnahme zum Thema Energieeffizienz absolviert und Energieeffizienzprojekte in ihren Ausbildungsbetrieben umgesetzt haben.

32 Auszubildende aus neun Unternehmen unterschiedlicher Branchen traten in diesem Jahr in Teams an und präsentierten in der IHK-Geschäftsstelle in Schweinfurt ihre Projekte vor Publikum und Fachjury. Die Bandbreite der Vorschläge war wieder sehr groß. Die Ideen reichten vom Austausch der Grafikkarten an PCs über die Dämmung und den Austausch von Spezialtiefkühltruhen im Labor oder Abwärmerückgewinnung an Trockenräumen.

In seiner Begrüßung würdigte Oliver Freitag, IHK-Bereichsleiter Innovation und Umwelt, den Beitrag der Energie-Scouts zur Energiewende in ihren Unternehmen: "Die Teilnehmer des Projektes verdienen unsere Anerkennung für ihr Engagement zu Energieeffizienz und Klimaschutz in Unternehmen."

Von der Jury zum Gewinnerteam wurden die Energiescouts der J. E. Schum GmbH & Co. KG Würzburg/Dettelbach gekürt. Leon Bieber, Linus Klamt und Martin Traub haben sich vorgenommen, eine Photovoltaikanlage auf das Zentrallager in Dettelbach zu installieren und mit dem erneuerbaren Strom den Energieverbrauch des automatischen Hochregallagers zu substituieren. Das Siegerteam fährt im Sommer zum bundesweiten Wettbewerb der Energie-Scouts nach Berlin. Platz zwei ging an Sven Herschner, Florian Lammel und Marco Krauß von der MAN Truck & Bus Würzburg/Nürnberg für gleich zwei ausgearbeitete Projekte. Zum einen wurde angeregt, zwei der älteren Industrieöfen gegen neuere und wesentlich effizientere auszutauschen, zum anderen wurden die vorhandenen Druckluftpistolen als wahre Energiefresser identifiziert, die durch innovative Modelle ausgetauscht werden sollen.

Den dritten Platz belegten Nico Kaiser, Rene Hartmann und Pascal Heckelmann von der Takata PlasTec GmbH. Sie wollen am Standort Bad Kissingen die Beleuchtung einer Halle optimieren. Ab März bietet die IHK Würzburg-Schweinfurt eine neue Qualifizierungsrunde für Auszubildende zu Energiescouts an. red