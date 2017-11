Azubis ausgezeichnet

Bei einer Feierstunde in der IHK Akademie in Nürnberg zeichnete IHK-Präsident Dirk von Vopelius insgesamt 58 junge Kaufleute und Facharbeiter/innen aus, die ihre Ausbildung im Prüfungsjahrgang 2017 mit hervorragenden Ergebnissen abgeschlossen haben.

Die ausgezeichneten 26 Kaufleute und 32 Facharbeiter/innen haben ihre Ausbildung in ihren Berufen bzw. Fachrichtungen als Beste - mit der Gesamtnote "sehr gut" (mindestens mit der Note 1,4) absolviert. Insgesamt hatten 9137 Prüflinge in Mittelfranken an den IHK-Abschlussprüfungen im Winter 2016/2017 und im Sommer 2017 teilgenommen. red