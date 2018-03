Awo und Stadtwerke sind jetzt Partner

Der Kreisverband Bamberg der Arbeiterwohlfahrt (Awo) und die Stadtwerke Bamberg haben eine Partnerschaft für Energieeffizienz geschlossen. Dabei sollen alle von der Arbeiterwohlfahrt betreuten Liegenschaften analysiert werden, um im Regelbetrieb Energie zu sparen, heißt es in der Pressmitteilung der Stadtwerke. Auch bei Neubauten und der Sanierung bestehender Immobilien seien die Stadtwerke ab sofort Partner für die Steigerung der Energieeffizienz, heißt es.

Zusammenarbeiten werden Arbeiterwohlfahrt und Stadtwerke auch beim Ausbau der Elektromobilität in der Stadt und dem Landkreis: sowohl bei der Entwicklung einer einheitlichen Ladeinfrastruktur, als auch

bei der Umstellung des Fuhrparks auf emissionsfreie Elektrofahrzeuge: "Wir haben mehr als 100 Autos im Fuhrpark - einen Großteil davon setzen wir auf kurzen Strecken im Stadtgebiet und im Landkreis ein. Über unsere Verpflichtung als Sozialverband hinaus sehen wir hier auch ein großes ökologisches und ökonomisches Potenzial", wird Werner Dippold, der geschäftsführende Vorsitzende des Awo-Kreisverbands Bamberg Stadt und Land e. V, in der Mitteilung zitiert.



100 Prozent Wasserkraft

Mit ihren Unternehmensleitlinien verpflichtet sich die Arbeiterwohlfahrt demnach zum ökologischen und nachhaltigen Umgang mit vorhandenen Ressourcen: "Die Partnerschaft mit den Stadtwerken versetzt uns in die Lage, diesen Ansatz noch systematischer zu verfolgen, ohne unser Kerngeschäft aus den Augen zu verlieren", so Dippold weiter. Ein Baustein des gemeinsamen ganzheitlichen Energiekonzepts sei auch die Belieferung sämtlicher Liegenschaften der Arbeiterwohlfahrt mit Ökostrom aus 100 Prozent Wasserkraft.

Positiver Nebeneffekt der jetzigen Vertragsunterzeichnung: Die 1300 Mitarbeiter des Awo-Kreisverbands können zukünftig von den Vergünstigungen des Firmen-Abos im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) profitieren. Damit können alle Arbeitswege, aber auch Fahrten in der Freizeit, zu deutlich reduziertem Preis mit dem öffentlichen Personennahverkehr genommen werden. red