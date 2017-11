Autotüren an geparktem Pkw verkratzt

Im Zeitraum von Sonntag, 12. November, bis Donnerstag, 16. November, wurden in der Straße Am Hofacker an einem schwarzen VW Polo die Fahrer- und die Beifahrertür verkratzt. Es entstand ein Schaden von rund 2000 Euro, schätzt die Polizei. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971/714 90 in Verbindung zu setzen.