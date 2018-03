Autos kamen ins Rutschen

Einigen Autofahrern haben die winterlichen Straßenverhältnisse am Sonntag doch Schwierigkeiten bereitet. Es gab einige Rutscher, wie aus dem Bericht der Haßfurter Polizei hervorgeht.

Auf der Staatsstraße Königsberg-Oberhohenried bremste am Sonntagmorgen ein 26-Jähriger mit seinem Pkw auf spiegelglatter Fahrbahn. Daraufhin drehte sich der VW Golf auf der Fahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Audi. Die Fahrbahn war leicht abschüssig und durch den kalten Wind fror die bereits gestreute Straße sofort wieder an. Eine 30-Jährige wurde leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden beträgt 6000 Euro.

Am Sonntag um 3.30 Uhr prallte in der Hauptstraße in Knetzgau ein 18-Jähriger mit seinem Daihatsu aufgrund der Witterungsverhältnisse gegen den Sandsteinpfosten eines Anwesens. Am Pfosten entstand ein Schaden von 150 Euro, am Fahrzeug des jungen Mannes ein Schaden von 2500 Euro.

Auf der Staatsstraße 2447 (ehemals Bundesstraße 26) in Theres verlor am Sonntag in den Abendstunden aufgrund von Schneeglätte ein 23-Jähriger die Kontrolle über sein Auto und rutschte in den Graben. Der Schaden beträgt 500 Euro. Auf der gleichen Straße Ebenfalls auf der Staatsstraße 2447 zwischen Ober- und Untertheres, nur wenige Minuten später, kam ein 20-Jähriger aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse mit seinem Pkw unmittelbar vor dem Kreisverkehr von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. An seinem Auto entstand Sachschaden für rund 1000 Euro. ft