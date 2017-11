Autos erfassen zwei Rehe

Zwei Wildunfälle im Raum Hofheim haben einen Schaden von 2500 Euro verursacht. Auf der B 303 erfasste am frühen Montagmorgen zwischen den beiden Abfahrten Goßmannsdorf der Fahrer eines Ford ein Reh. Das Tier

wurde dabei getötet. Am Ford gab es einen Schaden in Höhe von 1000 Euro. Zwischen Humprechtshausen und der Bundesstraße 303 lief am Montagmorgen ein Reh in einen Toyota. Nach dem Zusammenstoß rannte das Tier weiter. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.