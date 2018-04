Autos angefahren und abgehauen

Zwei Fälle von Unfallflucht wurden aus Hallstadt gemeldet. Gegen die hintere linke Fahrzeugseite eines in der Michelinstraße geparkten braunen Hyundai stieß am Dienstag zwischen 14.05 und 14.35 Uhr ein unbekannter Fahrer. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. - Im zweiten Fall beschädigte ein Unbekannter den hinteren Kotflügel eines blauen Ford Fiesta. Sachschaden: etwa 800 Euro. Das Fahrzeug stand Montagnacht auf dem Parkplatz einer Spielothek im Heganger. pol