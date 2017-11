Automatenknacker richtet hohen Schaden an

Die Polizei sucht Zeugen, die eine Straftat in einem Haus in der Ketschendorfer Straße mitbekommen haben. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein Unbekannter mehrere Waschautomaten aufgeknackt und dabei einen hohen Schaden angerichtet, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. Der Automatenknacker trieb im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Ketschendorfer Straße sein Unwesen. Er brach dabei gewaltsam drei Waschautomaten auf und entwendete das Plastikgehäuse samt Kassenbehälter. Der dabei entstandene Sachschaden beträgt ungefähr 2400 Euro. Hinweise bitte an Telefon 09561/645-211. red