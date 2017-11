Autoknacker hinterlässt hohen Schaden

Zwischen dem 9. und 13. November versuchte ein bislang unbekannter Täter, in den Innenraum eines in der Pödeldorfer Straße geparkten schwarzen BMW zu gelangen. Der Täter scheiterte, so dass es zu keinem Entwendungsschaden kam. Allerding wurde Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht. Die Polizei bittet um Hinweise. pol