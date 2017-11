Autofahrerin wird bei Unfall leicht verletzt

Am Mittwochvormittag kam es an der Ampelanlage in der Neustadter Straße/Einmündung Dammweg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 22-jährige Coburgerin kam an der gerade auf Rot schaltenden Ampel mit ihrem Seat zu spät zum Stehen und touchierte dabei den vor ihr stehenden Ford. Die 57-jährige Ford-Fahrerin wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Coburg gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 500 Euro. pol