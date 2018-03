Autofahrerin übersieht Radfahrer

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde am Montag um 17.30 Uhr ein 56-jähriger Coburger bei einem Zusammenstoß mit dem Suzuki einer 31 Jahren alten Rödentalerin. Die Unfallverursacherin wollte von der Thüringer Straße stadteinwärts in den Kürengrund abbiegen, übersah allerdings auf dem Radweg den 56-jährigen Coburger, der in Richtung Scheuerfeld mit seinem Drahtesel unterwegs war. Fahrrad und Auto stießen zusammen, und der 56-Jährige stürzte auf die Fahrbahn. Am Auto entstand ein Schaden an Motorhaube und Stoßfänger. Das Fahrrad wurde am Vorderreifen beschädigt. Dabei entstand ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Der Coburger wurde nur leicht verletzt. Dennoch ermittelt die Polizei gegen die 31-Jährige wegen fahrlässiger Körperverletzung und einem Verstoß nach der Straßenverkehrsordnung. pol