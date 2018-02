Autofahrerin übersieht Lkw

Eine 53-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Neumarkt i. d. Opf. wollte mit ihrem Pkw von der untergeordneten Kurt-Schuhmacher-Straße nach links in die Bundesstraße 2 einbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden, auf der Bundesstraße 2 fahrenden Sattelzug, der in Richtung Gräfenberg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem zwar ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 5000 Euro entstand, aber niemand verletzt wurde.