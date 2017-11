Autofahrerin stößt mit Reh zusammen

Eine Autofahrerin war mit ihrem Pkw auf der B 286 von Poppenroth in Richtung Waldfenster unterwegs, als etwa 150 Meter nach der Lauterer Kreuzung ein Reh von links nach rechts über die Fahrbahn wechselte. Es stieß gegen die linke Seite des Autos und flüchtete nach rechts in die angrenzenden Felder. Am Fahrzeug der Fahrerin war kein Schaden am Fahrzeug erkennbar, teilt die Polizei mit. Die Fahrerin kam ihrer Pflicht nach und meldete den Zusammenstoß mit dem Reh bei der zuständigen Polizeidienststelle. Die verständigte den zuständigen Jäger zur Nachsuche.