Autofahrerin stand unter Drogeneinfluss

Am Mittwochabend fiel einer Polizeistreife in der Pödeldorfer Straße ein Pkw mit tschechischer Zulassung auf. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 25-jährige Fahrerin ihren Wagen in Deutschland hätte zulassen müssen. Außerdem räumte sie den Konsum von Crystal und einem Joint am Vortag ein. Bei einer freiwilligen Wohnungsnachschau kamen noch eine geringe Menge Crystal und Marihuana sowie verschiedene Rauschgiftutensilien zum Vorschein, die von der Polizei beschlagnahmt wurden.