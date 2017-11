Autofahrerin nickt am Steuer ein

Unverletzt blieben die Unfallbeteiligten eines Verkehrsunfalls im Bereich Weisendorfs. Eine 57-Jährige Autofahrerin nickte am Samstag kurz am Steuer ein und kam dadurch auf die Gegenfahrbahn. Geistesgegenwärtig konnte ein ihr entgegenkommender Autofahrer nach rechts ausweichen und so einen frontalen Zusammenstoß verhindern. Trotzdem kollidierten die beiden Fahrzeuge, so dass ein deutlicher Sachschaden entstand.