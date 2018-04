Autofahrerin ist außer Lebensgefahr

Die Autofahrerin, die am Freitagabend bei einem schweren Unfall im Raum Hofheim erheblich verletzt worden war, ist außer Lebensgefahr. Das berichtete die Haßfurter Polizei am Samstag. Die 63-Jährige hatte mit ihrem Fiat zwischen Goßmannsdorf und Ostheim unter Missachtung der Vorfahrt die B 303 überqueren wollen. Sie war mit ihrem Kleinwagen gegen einen Mazda geprallt, der in Richtung Coburg unterwegs war. Die Frau erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik nach Würzburg geflogen. Dort hat sich ihr Gesundheitszustand gebessert.