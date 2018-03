Autofahrerin hatte 0,98 Promille

Ihre Alkoholfahne wurde in der Nacht zum Dienstag einer 51-jährigen Autofahrerin zum Verhängnis, als sie gegen 0.40 Uhr von einer Polizei-Streife kontrolliert wurde. Sie hatte vor einem Zigarettenautomaten angehalten, weil ihr die Glimmstängel ausgegangen waren. Der Alkoholtest war positiv, so dass die Frau mit zur Dienststelle musste. Der gerichtsverwertbare Alkomat-Test ergab einen Wert von 0,98 Promille. Die Frau erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot und eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro. pol