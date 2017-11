Autofahrerin beleidigt Verkehrsteilnehmer

Zu einer Nötigung im Straßenverkehr kam es am Sonntagmittag gegen 13 Uhr auf der Staatsstraße 2190 von Memmelsdorf in Richtung Scheßlitz. Dort fuhr die Fahrerin eines schwarzen Mini mehrmals dicht auf den Pkw eines 28-Jährigen auf und betätigte ständig die Lichthupe. Am Ortsausgang überholte die Mini-Fahrerin schließlich den Audi-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit und beleidigte ihn mit einer eindeutigen Geste. Die Polizeiinspektion Bamberg-Land sucht unter Telefon 0951/9129-310 Zeugen bzw. weitere Geschädigte.