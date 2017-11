Autofahrerin beleidigt Polizeibeamte

Wegen eines Unglücksfalles sperrte die Polizei mit Blaulicht in der Gaustadter Hauptstraße den Verkehr ab. Als der Verkehr stockte, ging es einer 25-Jährigen offensichtlich zu langsam und sie machte sich durch dreimaliges Hupen bemerkbar. Als die Frau dann bei den Polizeibeamten ankam, hielt sie an und zeigte den Beamten den Mittelfinger und einen "Vogel", bevor sie weiterfuhr. Die Beamten folgten dem Fahrzeug und hielten es auf Höhe eines Supermarktes in der Gaustadter Hauptstraße an. Die Fahrerin wurde belehrt, sie stritt die Tat ab. Nach Aufnahme der Personalien stieg die 25-Jährige in ihr Fahrzeug und beleidigte die Beamten erneut. Eine Anzeige folgt. pol