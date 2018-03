Autofahrer verletzt 87-Jährige

Durch eine Unachtsamkeit hat ein Autofahrer am Freitagvormittag eine Rentnerin verletzt. Der 51-jähriger Pkw-Fahrer übersah die 87-Jährige beim Abbiegen, als er von der Merianstraße nach links auf die Adenauer Allee fahren wollte.



Mittelschwer verletzt

Wie die Polizei in Forchheim mitteilt, wollte die Rentnerin im selben Moment die Straße an der Fußgängerampel überqueren. Beim Zusammenstoß erlitt die 87-jährige Frau mittelschwere Verletzungen. Sie musste ins Klinikum gebracht werden. red