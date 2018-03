Autofahrer unter Alkohol und Drogen am Steuer

Zwei Fahrer unter Alkoholeinfluss und einen Fahrer unter Drogeneinfluss zogen die Coburger Polizisten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Coburger Stadtgebiet aus dem Verkehr.

Um 23.40 Uhr kontrollierten die Beamten einen 32-jährigen Coburger, der im Wirtsgrund mit seinem Opel unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war. Um 1 Uhr wehte den Beamten von einem 57-jährigen Coburger, der ebenfalls mit seinem Opel in der Weidacher Straße einer Kontrolle unterzogen wurde, eine deutliche Alkoholfahne entgegen. Der Alkotest zeigte einen Wert von 0,68 Promille.



Mit 1,62 Promille

Und um 3.50 Uhr schließlich wurde ein 23-Jähriger aus dem Landkreis Bamberg mit seinem Auto im Hahnweg einer Kontrolle unterzogen. Der Fahrer fuhr vor den Beamten mit seinem Pkw in Schlangenlinien. Der Alkotest zeigte in den frühen Morgenstunden einen Wert von 1,62 Promille an. Die Weiterfahrt wurde in allen Fällen unterbunden.

Alle drei werden wohl in Zukunft mehr oder weniger lang auf ihren Führerschein verzichten müssen.

Die Coburger Polizei ermittelt in einem Fall wegen Trunkenheit im Verkehr und in zwei Fällen wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz. pol