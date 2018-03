Autofahrer übersieht Fußgänger an Ampel

Am Freitag gegen 19 Uhr bog ein Rentner mit seinem Opel Corsa von der Memmelsdorfer Straße bei Grünlicht in die Weißenburgstraße ab. Dabei übersah er einen jungen Mann, der die Straße ebenfalls bei Grünlicht überquerte. Der Fußgänger wurde am Knöchel leicht verletzt und musste mit dem BRK in das Klinikum gebracht werden.