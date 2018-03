Autofahrer stößt mit Wildschwein zusammen

Am Freitagfrüh hat ein junger Mann ein Wildschwein angefahren. Der 19-jährige Autofahrer war am Freitagmorgen von Steinach in Richtung Unterebersbach unterwegs. Etwa auf halber Strecke querte ein Wildschwein die Fahrbahn. Ein Zusammenstoß konnte trotz Vollbremsung des jungen Mannes nicht mehr vermieden werden, teilt die Polizei mit. Am Pkw wurde die rechte vordere Stoßstange beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 1500 Euro. Das Wildschwein setzte laut Polizeibericht seinen Weg fort. pol/red